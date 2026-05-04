Şike iddiasının ardından... Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor maçına soruşturma

4.05.2026 14:06:00
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan maçta, müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Bölgesel Amatör Lig'de Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasında oynanan maçta, müsabakanın sonucunu etkilemeye yönelik usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuşa ilişkin yapılan açıklamada, "Bölgesel Amatör Lig'de mücadele veren Kurtalanspor ile Şırnak Petrolspor arasındaki futbol müsabakasında maç sonucunu etkileyecek şekilde usulsüzlük olduğuna dair iddiaların ortaya atılması ve bir kısım görüntülerin sosyal medyaya yansıması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmış olup, incelemeler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. 

Kurtalanspor, 70. dakikaya 4-1 geride girdiği maçı 5-4 kazanarak Bölgesel Amatör Ligi'nde kalmıştı.

 

