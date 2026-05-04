5 yıl önce Fenerbahçe başkan adaylığını açıklamıştı: Eyüp Yeşilyurt, hayatını kaybetti

4.05.2026 13:35:00
Fenerbahçe'nin 2021 seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu açıklayan Eyüp Yeşilyurt, hayatını kaybetti.

1970 yılında İstanbul'da doğan Eyüp Yeşilyurt, evli ve 3 çocuk babasıydı. Yeşilyurt, yeterli imzayı toplayamayınca resmi aday olarak seçime girememiş ve yapılan seçimli kongreye tek aday olarak giren Ali Koç ikinci defa Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanı seçilmişti.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

"Kulübümüzün 13445 sicil numaralı üyesi Eyüp Yeşilyurt vefat etmiştir. Merhumun cenazesi 4 Mayıs Pazartesi günü (Bugün) ikindi namazını müteakip Yakacık Ulu Camii'nden kaldırılacaktır.

Eyüp Yeşilyurt'a Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz."

