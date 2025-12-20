Cumhuriyet Gazetesi Logo
Silahlı saldırıya uğramıştı: Kocaelisporlu eski futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti

Silahlı saldırıya uğramıştı: Kocaelisporlu eski futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti

20.12.2025 13:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Silahlı saldırıya uğramıştı: Kocaelisporlu eski futbolcu Uğurcan Bekçi hayatını kaybetti

Kocaelispor, silahlı saldırıya uğrayan eski futbolcusu Uğurcan Bekçi'nin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kocaeli'de silahlı saldırıya uğrayan futbolcu Uğurcan Bekçi, 3 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Kocaelispor, eski futbolcusu olan Bekçi için sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

27 yaşındaki Uğurcan Bekçi, son olarak Sultanbeyli Belediye Spor forması giymişti.

Kocaelispor'un açıklaması şu şekilde:

"Bir dönem kulübümüzün formasını terletmiş, şehrimizde ve ülkemizde bir çok takımda forma giymiş olan Uğurcan Bekçi'nin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Uğurcan Bekçi'ye Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

İlgili Konular: #silahlı saldırı #Kocaelispor

İlgili Haberler

Kocaelispor deplasmanda puanı 90+3'te yakaladı!
Kocaelispor deplasmanda puanı 90+3'te yakaladı! Kocaelispor, Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı.
Derbi paylaşımını silmişti: Kocaelispor'dan Serdar Dursun açıklaması!
Derbi paylaşımını silmişti: Kocaelispor'dan Serdar Dursun açıklaması! Kocaelispor Başkanı Recep Durul, Fenerbahçe-Galatasaray derbisini statta takip ederek sosyal medya hesabından paylaşım yaptığı için eleştirilen futbolcusu Serdar Dursun hakkında açıklamalarda bulundu.
Kocaelispor, sahasında serisini sürdürdü!
Kocaelispor, sahasında serisini sürdürdü! Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Kocaelispor, sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.