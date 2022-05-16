Şili basını yazdı: Beşiktaş için transferde Diego Valdes iddiası
Beşiktaş'ın orta saha transferi için Diego Valdes ile ilgilendiği iddia edildi. Şili basınında yer alan haberde, 28 yaşındaki futbolcunun Avrupa'ya transfer olabileceğini ve bu yaz kariyerinde bir sıçrama yapmak istediği belirtildi.
Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmaları devam ederken gündeme sürpriz bir isim geldi. Şili basını, CF America'da forma giyen orta saha oyuncusu Diego Valdes için siyah-beyazlıların devrede olduğu öne sürdü.
Şili basını, CF America takımında forma giyen 10 numara oyuncusu Diego Valdes'in Beşiktaş'a transfer olabileceğini yazdı. 28 yaşındaki 10 numaranın, Avrupa'ya transfer olabileceğini ve bu yaz kariyerinde bir sıçrama yapmak istediğini iddia etti. Beşiktaş'ın oyuncunun transferi için devrede olduğu kaydedildi.
Diego Valdes bu sezon Meksika Ligi'nde oynadığı 31 maçta 8 gol, 10 asistlik performans sergiledi. Diego Valdes, Şili Milli Takımı'nda da şu ana kadar 19 maçta forma giydi ve 1 gol attı
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