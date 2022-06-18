Simge Aköz, 3 yıl daha Eczacıbaşı'nda
Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı'nda milli oyuncu Simge Aköz'ün sözleşmesi yenilendi.
Eczacıbaşı Dynavit, Simge Aköz'ün sözleşmesini 2025'e kadar uzattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın kaptanı ve milli takımımızın başarılı liberosu Simge'yle 2024-2025 sezonu sonuna kadar birlikte çalışacağız. Kaptanımızla birlikte nice başarılara imza atacağımıza inanıyoruz" denildi.
Turuncu-beyazlı kulüple sözleşme uzatmasına ilişkin görüşlerini aktaran 31 yaşındaki oyuncu, "Bana kendimi her zaman aile ortamında hissettiren ve 6 yıldır formasını terlettiğim Eczacıbaşı ile üç sezon daha birlikteyiz. Eczacıbaşı'nda üç sezon daha forma giyebilecek olmak mutluluk ve gurur verici. Umarım hepimiz için hayırlısı olur ve çok başarılı sezonlar bizi bekler" ifadelerini kullandı.
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