Trabzonspor'da Yalçın Orhan kulüpten ayrıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kuruluna seçilen Yalçın Orhan, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa etti.
TFF Yönetim Kuruluna seçilen Yalçın Orhan, Trabzonspor'daki görevinden istifa etti.
Bordo-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Başkan Yardımcımız Sayın Yalçın Orhan, dün yapılan TFF Olağanüstü Genel Kurulu'nda TFF Yönetim Kurulu'na seçilmiştir. Türkiye Futbol Federasyonu'nun ilgili statüsü gereğince Sayın Yalçın Orhan, kulübümüzün yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, görev aldığı süre boyunca kulübe verdiği emeklerden dolayı Orhan'a teşekkür edilerek, kendisine yeni görevinde başarılar dilendi.
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