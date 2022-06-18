Trabzonspor'dan Emre Mor hamlesi
Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor, Fenerbahçe'nin de radarında bulunan Emre Mor için harekete geçti. İddiaya göre bordo-mavililer, geçen sezon Karagümrük'te iyi bir dönem geçiren 24 yaşındaki sağ kanat için girişimlere başladı.
Karagümrük'te gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği ileri sürülen Emre Mor'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fanatik'in haberine göre, Trabzonspor da Emre Mor yarışına girdi.
Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu belirtilen 24 yaşındaki futbolcuya yurt dışından, özellikle de İtalya'dan, talipler olduğu hem Türkiye hem de yurt dışında basına yansıdı. Kariyerini yeniden ayağa kaldıran Emre Mor ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.
Geçen sezon da Trabzonspor'un gündeminde olan Emre Mor için Karadeniz ekibinin bir kez daha bastırdığı ortaya çıktı. Transferde büyük mesafe kaydettiği belirtilen bordo-mavili yöneticilerin transfere nokta koymak için Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme yapacağı ileri sürüldü.
CYLE LARIN İDDİASI
Öte yandan Trabzonspor'un hücum hattı için yeni bir ismi daha gündemine alabileceği konuşuluyor. Beşiktaş'la yollarını ayıran Kanada Milli Takımı'nın golcüsü Cyle Larin'in de menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildiği, yönetimin de konuyla ilgili olarak çalışma başlatmak için teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporunu beklediği iddia edildi.
Video Haberler
- Afla döndüğü üniversiteden 40 yıl sonra mezun oldu
- Kuzey Marmara Otoyolu’nda iki tır çarpıştı
- Borcunu isteyen arkadaşını otomobilde vurdu
- İstanbul'da otobüs 17 araca çarptı, şoför kaçtı
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- 'Daha uçamıyorsun' diyerek uçakla kavga etti
- '260 ton radyoaktif atık İstanbul'a getirildi'
- Kurbanlık inekler market reyonlarını gezdi
- Oğluyla tartışıp, etrafa saldırdı!
- Adayı duyurma şartını açıkladı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Mazota zam, her şeye zam; nedir bu abi?'
- Arınç'tan Metiner'e zehir zemberek sözler
- İstinaftan Alçı'ya kötü haber
- ‘Kral çıplak’ krizine Cumhur’un ortağı da dahil oldu
- Enflasyonda korkutan senaryo
- Netflix dizisinin iki oyuncusu yaşamını yitirdi
- Onlar kimlikle, biz vizeyle
- 'Koltuk-mevki-makam gözlerini bürümüş'
- MHP'li başkan 'cinsel istismar'dan tutuklandı
- Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Çağlar ölü bulundu