Trabzonspor'dan Emre Mor hamlesi

18 Haziran 2022 Cumartesi, 11:03

Karagümrük'te gösterdiği performansla transferin gözdesi haline gelen ve Fenerbahçe'nin ilgilendiği ileri sürülen Emre Mor'la ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fanatik'in haberine göre, Trabzonspor da Emre Mor yarışına girdi.

Bir süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu belirtilen 24 yaşındaki futbolcuya yurt dışından, özellikle de İtalya'dan, talipler olduğu hem Türkiye hem de yurt dışında basına yansıdı. Kariyerini yeniden ayağa kaldıran Emre Mor ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Geçen sezon da Trabzonspor'un gündeminde olan Emre Mor için Karadeniz ekibinin bir kez daha bastırdığı ortaya çıktı. Transferde büyük mesafe kaydettiği belirtilen bordo-mavili yöneticilerin transfere nokta koymak için Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme yapacağı ileri sürüldü.

CYLE LARIN İDDİASI

Öte yandan Trabzonspor'un hücum hattı için yeni bir ismi daha gündemine alabileceği konuşuluyor. Beşiktaş'la yollarını ayıran Kanada Milli Takımı'nın golcüsü Cyle Larin'in de menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildiği, yönetimin de konuyla ilgili olarak çalışma başlatmak için teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporunu beklediği iddia edildi.