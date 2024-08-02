Yayınlanma: 02.08.2024 - 09:33

Güncelleme: 02.08.2024 - 09:33

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik Cimnastik kadınlar genel tasnif finalleri yapıldı. Yer, asimetrik paralel, denge aleti ve atlama masasında serilerini sunan cimnastikçilerden ABD'li Simone Biles, 59.131 puanla altın madalya elde etti. Peki, Simone Biles kimdir? Olimpiyat rekoru kıran Simone Biles kaç yaşında, nereli ve branşı ne? Simone Biles'ın kariyeri...

SIMONE BILES KİMDİR?

Simone Arianne Biles Owens, 14 Mart 1997 yılında dünyaya gelmiştir. Biles, dokuz Olimpiyat madalyası ve 30 Dünya Şampiyonası madalyası ile tarihin en çok madalya kazanan jimnastikçisi unvanına sahiptir. Pek çok kişi tarafından tüm zamanların en büyük jimnastikçilerinden biri olarak kabul edilmektedir. Dokuz Olimpiyat madalyası ile en çok madalya kazanan beşinci kadın Olimpiyat jimnastikçisi ve ABD'li bir jimnastikçi tarafından kazanılan en çok Olimpiyat madalyasına sahiptir.

Biles altı kez Dünya genel toplam şampiyonu, altı kez Dünya yer hareketleri şampiyonu, dört kez Dünya denge aleti şampiyonu, iki kez Dünya atlama masası şampiyonu ve dokuz kez ABD ulusal genel toplam şampiyonu olmuştur. 2014, 2015, 2018, 2019 ve 2023 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ABD takımlarının bir üyesi olarak da büyük başarılar elde etti. Ayrıca dört kez Dünya gümüş madalyası ve üç kez Dünya bronz madalyası sahibi olmuştur.

2019'da Biles, jimnastikte 24. ve 25. madalyalarını kazanarak Vitali Şerbo'nun 23 adetlik en çok Dünya Şampiyonası madalyasına sahip olma rekorunu kırdı. Toplamda 30 Dünya madalyasına ulaştı. Hem Dünya Şampiyonası'nda hem de Olimpiyatlar'da bireyselgenel toplam dalında şampiyonluk kazanan altıncı kadın oldu. 1996'da Liliya Podkopayeva'dan bu yana her iki unvanı aynı anda elide eden ilk kadın jimnastikçi oldu. Ayrıca, 1988'de Daniela Siliva?'tan bu yana tek bir Olimpiyat Oyunları veya Dünya Şampiyonası'nda her etkinlikte madalya kazanan ilk kadın jimnastikçi oldu.