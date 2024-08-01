İmane Khelif kimdir? Boksör İmane Khelif kaç yaşında, nereli? Paris Olimpiyatları'nda yarışan İmane Khelif 'trans' mı?

Yayınlanma: 01.08.2024 - 16:58

Güncelleme: 01.08.2024 - 19:52

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda tartışmalı sporcu Cezayirli Imane Khelif, çeyrek finalde boksörümüz Busenaz Sürmeneli'nin rakibi oldu. Peki, İmane khelif kimdir? Boksör İmane khelif kaç yaşında, nereli? Paris Olimpiyatları'nda yarışan Imane Khelif 'trans' mı?

IMANE KHELIF KİMDİR?

Imane Khelif, 2 Mayıs 1999 Cezayir doğumlu. Yeni Delhi 2018 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na ilk kez katılan Imane Khelif, ilk turda elendikten sonra 17. sırada yer aldı. Ardından Rusya'da düzenlenen 2019 AIBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda Cezayir'i temsil etti ve Natalia Shadrina'ya karşı ilk turda elendikten sonra 33. sırada yer aldı. Khelif, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen 2020 Yaz Olimpiyatları'nda Cezayir'i hafif sıklette temsil etti. Çeyrek finalde İrlandalı Kellie Harrington'a mağlup oldu.

Khelif 2022 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'na katıldı ve Hollandalı Chelsey Heijnen'i yenerek finale yükselen ilk Cezayirli kadın boksör oldu. Finalde İrlandalı Amy Broadhurst ile karşılaştı ve yenildi.

DİSKALİFİYE OLMUŞTU

Mart 2023'te Khelif, 2023 IBA Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'ndaki altın madalya maçından kısa bir süre önce uygunluk kriterlerini karşılayamadığı için diskalifiye edildi. Cezayir Olimpiyat Komitesi, Khelif'in tıbbi nedenlerle diskalifiye edildiğini söyledi. Daha sonra diskalifiyenin yüksek testosteron seviyelerinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Uluslararası Boks Birliği başkanı Umar Kremlev, Khelif ve diğer sporcuların DNA testi sonuçlarının "XY kromozomlarına sahip olduklarını kanıtladığını" iddia etti. Khelif, Spor Tahkim Mahkemesi nezdinde temyiz başvurusunda bulundu ancak daha sonra bunu geri çekti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) daha sonra farklı kurallar uygulayarak Khelif'in Paris'te düzenlenecek 2024 Yaz Olimpiyatları'nda yarışmasına izin verdi ve etkinlik için gerekli tüm uygunluk ve tıbbi düzenlemelere uyduğunu teyit etti.

CEZAYİR BASINI ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI SERVİS ETTİ

Cezayirlilere göre ise Khelif biyolojik kadın. Bunu kanıtlamak için çocukluk fotoğrafları servis edildi.

Cezayir basınına göre Khelif biyolojik kadın ve herhangi bir geçiş operasyonu yapmamış ve hiperandrojenizm sahibi.

Cezayirli boksör Khelif’in sözcüsü Rosario Coco, sporcunun internette ve raporlarda iddia edildiği gibi bir erkekten geçiş yapmadığını belirtti.

IMANE KHELİF 'TRANS'MI?

Cezayirli boksör Khelif’in sözcüsü Rosario Coco, sporcunun internette ve raporlarda iddia edildiği gibi bir erkekten geçiş yapmadığını belirtti.

Coco, Khelif'in "daha çok interseks olarak doğmasından kaynaklandığını" ifade etti. Coco, "Ortalıkta dolaşan haberlerin aksine, Cezayirli atlet Imane Khelif trans bir kadın değil. Kendisi hakkında edindiğimiz bilgilere göre, her zaman bir kadın olarak sosyalleşmiş ve spor yapmış bir interseks birey." dedi.

İNTERSEKS NEDİR?

İnterseks birey; genetik, hormonel ve/veya anatomik olarak kadın veya erkek kategorilerine tam olarak uymayan cinsiyet özelliklerine sahip kişileri tanımlar. İnterseks durumu, cinsiyet gelişimi ile ilgili çeşitlilikleri kapsayan bir spektrumdur ve bireylerin doğumdan itibaren bazı fiziksel farklılıklara sahip olmasına yol açabilir. Bu durum, cinsiyet organlarının görünümü, kromozom yapısı, ya da hormonal dengeler gibi farklı şekillerde ortaya çıkabilir.

İnterseks bireylerin özellikleri çeşitlilik gösterir; bazıları belirgin fiziksel özelliklere sahip olabilirken, bazıları bu durumu daha geç yaşlarda keşfedebilir. Örneğin:

- Kromozom Yapısı: XX (kadın) veya XY (erkek) dışında bir kromozom yapısına sahip olabilirler.

- Hormonal Dengesizlikler: Vücudun ürettiği hormonlar, cinsiyet özelliklerini farklı şekilde etkileyebilir.

- Genital Gelişim: Genital organlar, toplumda tipik olarak erkek veya kadın olarak tanımlanan özelliklerden farklı olabilir.

Özetle, interseks bireyler, biyolojik cinsiyet özellikleri tipik erkek veya kadın kategorilerine uymayan bireylerdir ve bu çeşitlilik, cinsiyetin biyolojik ve toplumsal bir spektrum olduğunu göstermektedir.

CEZAYİR'DE LGBT HAKLARI

Cezayir'de LGBT bireyler, LGBT olmayan bireylerin uğramadığı yasal ve sosyal zorluklarla yüz yüze gelmektedir. Uluslararası Lezbiyen ve Gey Birliği'nin Mayıs 2008'de yayımladığı rapora göre Cezayir'de hem erkekler hem de kadınlar arası hemcins cinsel ilişkiler yasaktır.