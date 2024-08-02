Simone Biles'tan bir altın madalya daha

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik branşının kadınlar genel tasnif finalinde ABD'li Simone Biles, altın madalyanın sahibi oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.08.2024 - 00:02
Simone Biles'tan bir altın madalya daha
Abone Ol google-news

Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik Cimnastik kadınlar genel tasnif finalleri yapıldı.

Yer, asimetrik paralel, denge aleti ve atlama masasında serilerini sunan cimnastikçilerden ABD'li Simone Biles, 59.131 puanla altın madalya elde etti.

Brezilyalı Rebeca Andrade, 57.932 puanla gümüş ve ABD'li Lee Sunisa 56.465 puanla bronz madalya elde etti.


Simone Biles haberleri olimpiyat haberleri Altın Madalya haberleri

İlgili Haberler

Kadınlar yüzme kategorisinde Türkiye olimpiyatlara veda etti

Kadınlar yüzme kategorisinde Türkiye olimpiyatlara veda etti
Berke Saka, olimpiyatlara veda etti!

Berke Saka, olimpiyatlara veda etti!
Olimpiyatların açılışında sahne alan DJ Barbara Butch ölüm tehdidi aldı!

Olimpiyatların açılışında sahne alan DJ Barbara Butch ölüm tehdidi aldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler