Olimpiyatların açılışında sahne alan DJ Barbara Butch ölüm tehdidi aldı!

Yayınlanma: 01.08.2024 - 12:58

Güncelleme: 01.08.2024 - 13:02

2024 Paris Olimpiyatları'nın açılış töreninde yapılan drag gösterisinde yer alan DJ Barbara Butch ölüm, işkence ve tecavüzle tehdit edildiğini açıkladı.

4 saat süren törenin, Leonardo Da Vinci'nin "Son Akşam Yemeği" tablosunun bir parodisi olarak yorumlanan sahnesinde poz veren Butch, sosyal medya trollerinin hedefi haline gelmesiyle ilgili yasal yollara başvuracağını açıkladı.

'HER ZAMAN SEVGİYİ VE KAPSAYICILIĞI TEŞVİK ETTİM'

"Son derece şiddetli bir siber taciz ve karalama kampanyasının hedefi haline geldim" diye konuşan Butch, “DJ'lik çalışmalarım ve aktivizmim aracılığıyla her zaman sevgiyi ve kapsayıcılığı teşvik ettim. Benim için dünya parçalara ayrılırken bile onu kurtaracak olan şey budur” ifadelerini kullandı.

'HAYATIM BOYUNCA KURBAN OLMAYI REDDETTİM'

"İlk başta nefret edenlerin sakinleşmesine izin vermek için konuşmamaya karar verdim, ancak aldığım mesajlar giderek daha aşırı hale geliyor" diyen Butch, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

"Hayatım boyunca kurban olmayı reddettim: Susmayacağım. Nefretlerini ve hayal kırıklıklarını kusmak için bir ekranın ya da takma bir ismin arkasına saklananlardan korkmuyorum. Onlarla hiç gözümü kırpmadan mücadele edeceğim. Kararlıyım ve onurluyum. Hem sevdiklerim hem de milyonlarca Fransız için kim olduğumdan, ne olduğumdan ve neyi temsil ettiğimden onur duyuyorum. Benim Fransa'm Fransa'dır!”