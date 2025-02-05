Yayınlanma: 05.02.2025 - 15:23

Güncelleme: 05.02.2025 - 15:23

Milli kaleci Sinan Bolat, daha önce Kayserispor ve Galatasaray formasını giyerken sezonun geri kalanında Kasımpaşa'da forma giyecek. Peki, Sinan Bolat kimdir? Sinan Bolat Türkiye'ye mi geliyor? Sinan Bolat hangi takıma transfer olacak?

SİNAN BOLAT KİMDİR?

Sinan Bolat 1988 yılında Kayseri'de 2 erkek ve 1 kız çocuklu ailenin 4. çocuğu olarak doğdu. Bolat ailesi 1993 yılında, yani Sinan 5 yaşındayken Belçika'nın Neerpelt bölgesine göç etti. Belçika'ya geldiği yıl Neerpelt futbol kulübünün altyapısında top oynamaya başlayan Bolat, bir müsabaka esnasında kalecinin sakatlanmasıyla kaleye geçti ve bir daha kaleyi bırakmadı.

Neerpeltte bir yıl oynadıktan sonra aile olarak Zonhoven bölgesine taşındı. Taşındıktan sonra Zonhoven takımında kaleci olarak futbol hayatını devam ettirdi. Zonhoven takımında bir yıl oynadıktan sonra, senenin sonuna doğru o zamanlar birinci lig ekibi olan Genk ile yapılan hazırlık maçında 11'de başladı. Genk'e karşı çok güzel bir oyun sergileyen Bolat, Genk'in dikkatini çekti ve denenmek üzere antrenmanmlara çağrıldı.

SİNAN BOLAT MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Sinan Bolat, 2008'de Toulon turnuvası için ilk kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı kadrosuna çağrıldı ama 3 maçta da forma giymedi. Şubat 2009'da ise ilk kez U-21 forması giydi.

2 Haziran 2009'da Azerbaycan ile oynanan hazırlık maçında ilk kez kadroya çağrılan Bolat, forma giyemedi. 2010 FIFA Dünya Kupası elemelerinde iki kez kadroya çağrıldı ama burada da yedek bekledi. 10 Ağustos 2011'de Estonya karşısında ilk kez millî formayı giydi. 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde son maç dışında bütün maçlarda yedek bekleyip, Azerbaycan ile oynanan son maçta millî kaleyi ilk kez bir resmi maçta korudu. Play-off'larda da Hırvatistan ile 0-0 berabere biten ikinci play-off maçında forma giydi. 29 Şubat 2012'de Slovakya ile oynanan hazırlık maçında ilk kez kalesinde gol gördü.