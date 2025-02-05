Yayınlanma: 05.02.2025 - 12:50

Güncelleme: 05.02.2025 - 12:50

Arjantin'de yaşayan 55 yaşındaki tiyatro oyuncusu Nedim Serkan Durak'ın, bir süre önce Mendoza'ya gittiği aktarıldı. HaberGlobal'in Arjantin basınından aktardığına göre; ailesi ve arkadaşlarının ulaşamadığı oyuncu Durak için Arjantin polisi arama çalışmalarına başladı. Peki, Nedim Serkan Durak kimdir? Nedim Serkan Durak kaç yaşında, nereli? Nedim Serkan Durak kayboldu mu?

NEDİM SERKAN DURAK KİMDİR?

Nedim Serkan Durak, 1985 yılında liseye başlamasıyla beraber, tiyatro ile de tanıştı. Amatör, yarı profesyonel ve profesyonel tiyatrolarda görev aldı. 1985 yılında liseye başlamasıyla beraber, tiyatro ile de tanıştı. Amatör, yarı profesyonel ve profesyonel tiyatrolarda görev aldı.

Sonrasında sırasıyla; Kartal Sanat Tiyatrosu, Evrensel Kültür Merkezi*, İstanbul Özgür Üniversite, Kadıköy Nâzım Hikmet Kültür Merkezi, Nâzım Hikmet Akademisi Tiyatro Bölümü, EMO İstanbul, KarmaDrama gibi mekanlarda ve bunların yanı sıra, bazı özel kurum ve kuruluşlarda kiminde sadece tiyatro, kiminde ise buna ek olarak; 8 Sanat Disiplini üzerine eğitimler, sunumlar, deneysel çalışmalar ve sahnelemeler gerçekleştirdi.

NEDİM SERKAN DURAK ÖLDÜ MÜ?

Nazım Hikmet Kültür Merkezi (NHKM), yaptığı duyuruda "Nazım dostu, Nazım Hikmet Külter Merkezi eski emektarlarından sevgili Nedim Serkan Durak'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz" diyerek oyuncunun hayatını kaybettiğini duyurdu.