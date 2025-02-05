Jonathan Gradit kimdir? Beşiktaş'ın transfer hedefi Jonathan Gradit kaç yaşında, nereli? Jonathan Gradit hangi pozisyonda oynuyor?
Ara transfer döneminde transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper arayışında istenen isim belli oldu. Kara Kartal, Jonathan Gradit'i istiyor. Peki, Jonathan Gradit kimdir? Beşiktaş'ın transfer hedefi Jonathan Gradit kaç yaşında, nereli? Jonathan Gradit hangi pozisyonda oynuyor?
Ara transfer döneminde stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Lens forması giyen Jonathan Gradit ile ilgilendiği öne sürüldü. Peki, Jonathan Gradit kimdir? Beşiktaş'ın transfer hedefi Jonathan Gradit kaç yaşında, nereli? Jonathan Gradit hangi pozisyonda oynuyor?
JONATHAN GRADIT KİMDİR?
Jonathan Gradit, 24 Kasım 1992 yılında dünyaya geldi. Gradit, Ligue 2'deki ilk maçına 10 Mart 2014'te Tours formasıyla Angers'a karşı 2-0 kazanılan ev sahibi maçta çıktı. 20 Ağustos 2019'da, Ligue 2 kulübü RC Lens ile tahmini 400.000€ tutarında iki yıllık bir sözleşme imzaladı . Lens'in terfi etmesi durumunda sözleşmenin otomatik olarak bir yıl uzatılması planlanıyordu. 5 Şubat 2023'te Ligue 1'deki ilk golünü Brest'e karşı attı.
JONATHAN GRADIT HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?
- Bordeoux B
- Bayonne
- Turlar B
- Turlar
- Caen
- Caeb B
- Lens
Etiketler: #Jonathan Gradit #beşiktaş #transfer #kimdir?
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