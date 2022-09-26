Sinan Engin isyan etti! 'Maaşı tüm takıma bedel'
UEFA Uluslar C Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları'na 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası yorumcu Sinan Engin değerlendirmelerde bulundu.
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 6. maçında deplasmanda Faroe Adaları ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi. Bu sonucun ardından milliler grubu 13 puanla lider tamamladı.
ENGİN: BİR FUTBOLCUNUN MAAŞI FAROE'NİN TÜM MAAŞINA BEDEL
Sinan Engin, Beyaz TV'de Milli Takımımızın Faroe Adaları'na 2-1 yenildiği maçı değerlendirdi.
Engin açıklamasında "Bizim Milli Takım'daki herhangi 1 futbolcunun aldığı maaş, Faroe'nin bütün takımının maaşına bedel. Biz bu grup çok önemliydi ya, B Ligi'ne çıktık. Futbolcularımız bu maçı önemsemedi yani öyle mi? Tavla oynarken bile kazanmak istersin. Kendinizi eğlendirin, kalitenizi ortaya koyun. Çocuklar size hakikaten yakışmadı" dedi.
Engin'in açıklamaları şu şekilde:
"TESADÜFEN GRUPTAN ÇIKIYORSUN"
"İsmail Yüksek gol atıyor, tesadüfen gruptan çıkıyorsun ki sonradan kadroya dahil edilen bir isimden bahsediyoruz. Az yetenekli bir futbolcu grubumuz var bizim. Bu futbolcularımız sürekli oynayacak ki 2 yıl sürekli oynayacak ondan sonra iyi takım olabiliriz belki."
"GÖREVİNE DEVAM MI EDECEK?"
"Bugün sahadaki en iyi şey Milli formaydı. Kuntz'un bir günahı yok ki. Kulis falan yapmadı burada görev yapmak için. Hedef neydi, gruptan çıkmaydı, o da çıktık diye bakıyor. B Ligi'nde gruptan çıkamazsan ne olacak? Görevine devam mı edecek?"
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