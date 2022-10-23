Sinan Engin: Jorge Jesus A Milli Takım'a yakışır

23 Ekim 2022 Pazar, 11:38

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Kadıköy'de Medipol Başakşehir'i ağırladı. Kanarya, büyük bir tempoya sahne olan maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı ve puanını 23'e yükselterek liderlik koltuğuna oturdu.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol, 84. dakikada oyuna sonradan giren Diego Rossi'den geldi. Bu sonuçla birlikte yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran sarı-lacivertlilerde en çok konuşulan isim ise teknik direktör Jorge Jesus oldu.

Beyaz Futbol yorumcusu Sinan Engin'den de dikkati çeken bir yorum geldi. Engin, Jesus gibi bir teknik direktörün A Milli Takım'ı yönetmesi gerektiğini söyledi:

"A MİLLİ TAKIM'A YAKIŞIR"

"Ağzından hakem çıkmıyor, sadece futbol ve futbolcu işi. Müthiş bir adam. Şova da ihtiyacı yok, yaptığı takımdan da belli. Özel bir adamı getirdi Fenerbahçe, özel bir futbol adamı özel bir insan Jesus. İşte böyle adamlar gelecek Milli Takımlar'ı çalıştıracak. Bu tip insanları Türk Milli Takım hocası yapacaksın. Klas ve müthiş yakışıyor her şey."

Engin'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"ŞAMPİYON OLUR"

"Bu Fenerbahçe şampiyon olur. Ligin üzerinde oynuyorlar. Müthiş bir takımlar. Bütün testleri geçtiler. Beşiktaş ve Rennes maçları test demiştim. Başakşehir gibi güçlü bir takımı bu kadar aciz duruma ancak Fenerbahçe düşürebilirdi. 2 tane pozisyonu var Başakşehir'in, pozisyoncuk aslında. Bunlar dışında ceza sahasına bile sokmadılar Başakşehir'i."

"KALECİNİZ 3 PUAN ALDI"

"Altay'ın müthiş bir kurtarışı vardı bir de. Taraftara seslenmiştim daha önce, kaleciniz işte size üç puan aldı. Gol olsa 1-1 bitecek. Altay iyi bir kaleci ve Fenerbahçe taraftarı destek olmaya devam etmeli. Bir takımın en büyük gücü kalecisidir. Geçen sezon Trabzonspor'da Uğurcan gibi."

"HİÇ ARTİSTLİĞİ YOK"

"Böyle devam ederse şampiyon olurlar. Sevgili Ali Koç öyle bir adam getirdi ki sonuna turnayı gözünden vurdu. Hiç artistliği yok, tribünlere falan oynamıyor, işi sadece takım. Oraya buraya bulaşmıyor. Uzun yıllardır buraya getirdiği en kıymetli futbol adamı. Şampiyon olamasalar da bunları söylerim emin ol."