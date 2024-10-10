Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ile anlaşan teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu.

Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu
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DHA
Yayınlanma: 10.10.2024 - 18:12

Süper Lig takımlarından Kayserispor'da teknik direktör Burak Yılmaz'ın istifasının ardından anlaşma sağlanan teknik direktör Sinan Kaloğlu'nun ekibi açıklandı. 

Kayserispor'un takımın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Takımımız lige verilen milli arada bugün saat 18.00'de tesislerimizde hazırlıklarına teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu yönetiminde başlayacak. Teknik heyetimiz: Sinan Kaloğlu , Teknik Direktör, Sefer Yılmaz - Yardımcı Antrenör, Engin Özdemir - Yardımcı Antrenör, İnan Kaloğlu - Yardımcı Antrenör, Altay Nazif Dağdelen - Kaleci Antrenörü, Süleyman Emre Üstün - Maç Analisti, Ömer Kalebayır - Atletik Performans Antrenörü, Mustafa Cebel Torun - Atletik Performans Antrenörü" ifadeleri yer aldı.


Etiketler: #Sinan Kaloğlu #kayserispor #ekip

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