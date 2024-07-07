Wimbledon'da Swiatek elendi, Djokovic dördüncü turda
Wimbledon'da Polonyalı Iga Swiatek üçüncü turda elenirken, Sırp Novak Djokovic dördüncü tura yükseldi.
Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'da Polonyalı Iga Swiatek üçüncü turda elenirken, Sırp Novak Djokovic dördüncü tura yükseldi.
İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen çim korttaki tek grand slam turnuvasında, dünya kadınlar 1 numarası Swiatek, Kazak Yulia Putintseva ile karşılaştı.
Toplam 1 saat 59 dakika süren mücadelede rakibini 3-6, 6-1 ve 6-2'lik setlerle 2-1 mağlup eden Putintseva, turnuvada ilk kez 4. tur biletini aldı.
2022 şampiyonu Kazak Elena Rybakina, eski dünya 1 numarası Danimarkalı Caroline Wozniacki'yi 6-0 ve 6-1'lik setlerle turnuva dışında bırakırken, son 2 yılın finalisti Tunus Ons Jabeur, Ukraynalı Elina Svitolina'ya 6-1 ve 7-6'lık setlerle mağlup oldu.
Tek erkeklerde 2 numaralı seribaşı Djokovic, Avustralyalı Alexei Popyrin'i 4-6, 6-3, 6-4 ve 7-6'lık setlerle 3-1 yenerek tur atlayan taraf oldu.
4 numaralı seribaşı Alman Alexander Zverev, Büyük Britanyalı Cameron Norrie'yi 6-4, 6-4, 7-6, 5 numaralı seribaşı Rus Daniil Medvedev de Belçikalı Jan-Lennard Struff'u 6-1, 6-3, 4-6 ve 7-6'lık setlerle geçti.
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