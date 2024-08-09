Sıralamada yerimiz değişti: İşte UEFA ülke puanında son durum!

Avrupa kupalarındaki temsilcilerimiz Trabzonspor, Rapid Wien karşısında kaybederken Başakşehir rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Salı günü Fenerbahçe’nin Lille karşısında kaybetmesinin ardından Türkiye, ülke puanı sıralamasında bir basamak gerilemişti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.08.2024 - 11:24
Sıralamada yerimiz değişti: İşte UEFA ülke puanında son durum!
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille'e, Trabzonspor'un ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien'e mağlup oldu. Başakşehir'in Iberia'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

BİR BASAMAK GERİLEDİK

Önceki yıl 3 basamak birden yükselen Türkiye, bir basamak geriledi.

Çek Cumhuriyeti ile rekabet halinde olan Türkiye son olarak Başakşehir'in galibiyetiyle bu sezon 1400 puan kazanırken rakibimiz Çek Cumhuriyeti’nin takımları 1800 puanlık katkı yaptı.

Türkiye, ülke puanı sıralamasında topladığı  35.000  puanla 10. basamakta bulunuyor. Çek Cumhuriyeti’nin ise 35.350 puanı bulunuyor.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum: 

1- İngiltere - 89.160

2-İtalya - 79.106

3- İspanya - 73.989

4-Almanya - 71.660

5- Fransa - 57.879

6- Hollanda - 54.483

7- Portekiz - 49.516

8- Belçika - 43.200

9- Çek Cumhuriyeti - 35.350

10- Türkiye - 35.000


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