Sıralamada yerimiz değişti: İşte UEFA ülke puanında son durum!

Yayınlanma: 09.08.2024 - 11:24

Güncelleme: 09.08.2024 - 11:24

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Lille'e, Trabzonspor'un ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Rapid Wien'e mağlup oldu. Başakşehir'in Iberia'yı 1-0 mağlup etmesinin ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

BİR BASAMAK GERİLEDİK

Önceki yıl 3 basamak birden yükselen Türkiye, bir basamak geriledi.

Çek Cumhuriyeti ile rekabet halinde olan Türkiye son olarak Başakşehir'in galibiyetiyle bu sezon 1400 puan kazanırken rakibimiz Çek Cumhuriyeti’nin takımları 1800 puanlık katkı yaptı.

Türkiye, ülke puanı sıralamasında topladığı 35.000 puanla 10. basamakta bulunuyor. Çek Cumhuriyeti’nin ise 35.350 puanı bulunuyor.

İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum:

1- İngiltere - 89.160

2-İtalya - 79.106

3- İspanya - 73.989

4-Almanya - 71.660

5- Fransa - 57.879

6- Hollanda - 54.483

7- Portekiz - 49.516

8- Belçika - 43.200

9- Çek Cumhuriyeti - 35.350

10- Türkiye - 35.000