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Sırbistan'ın EuroBasket 2025 aday kadrosu belli oldu!

Sırbistan'ın EuroBasket 2025 aday kadrosu belli oldu!

28.07.2025 17:57:00
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Sırbistan'ın EuroBasket 2025 aday kadrosu belli oldu!

Sırbistan Erkek Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası (EuroBasket) aday kadrosunu duyurdu.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın bulunduğu A Grubu'nda mücadele edecek Sırbistan'ın 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası aday kadrosu açıklandı.

Sırbistan Basketbol Federasyonu'nun açıklamasına göre başantrenör Svetislav Pesic, 17 kişilik aday kadroda Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekibi Denver Nuggets'ın yıldızı Nikola Jokic'e de yer verdi.

MİLLİ TAKIM İLE AYNI GRUPTA

Şampiyonanın A Grubu'nda yer alan Sırbistan; Türkiye, Portekiz, Estonya, Letonya ve Çekya ile mücadele edecek.

Kıbrıs Rum Kesimi, Finlandiya, Polonya ve Letonya'nın ev sahipliğinde 27 Ağustos-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek EuroBasket 2025 öncesi Sırbistan'ın aday kadrosu şöyle:

Aleksa Avramovic, Stefan Jovic, Vasilije Micic, Bogdan Bogdanovic, Marko Guduric, Uros Trifunovic, Nikola Topic, Ognjen Dobric, Vanja Marinkovic, Dejan Davidovac, Nikola Jovic, Filip Petrusev, Nikola Jokic, Nikola Milutinov, Tristan Vukcevic, Balsa Koprivica, Alen Smailagic

İlgili Konular: #Sırbistan #kadro #EuroBasket 2025

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