Kick boks şampiyonasında ortalık karıştı! 4 hakem yaralandı: 5 gözaltı

Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda hakemin bir sporcuyu diskalifiye etmesiyle başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. 4 hakemin yaralandığı olaylara karışan 5 kişi gözaltına alındı.

Kick boks şampiyonasında ortalık karıştı! 4 hakem yaralandı: 5 gözaltı
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DHA
Yayınlanma: 24.01.2025 - 09:53

Türkiye Büyükler ve Gençler Kick Boks Şampiyonası, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Dün akşamki bir karşılaşmada, bir sporcunun hakem tarafından diskalifiye edilmesi sonucu başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Ringde başlayan kavga salona taşarken bir kişi hakemi yumrukladı.

5 GÖZALTI

Salonda yaşanan arbedede 4 hakem yaralanırken, olaylara karışan 5 kişi, polis tarafından gözaltına alındı. Yaralı hakemler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

73 ilden 4 bin 500 sporcunun katılımıyla Antalya'da süren şampiyona, 29 Ocak'ta sona erecek. 


Etiketler: #Antalya #kavga

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