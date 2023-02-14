Sırp futbolcu Lazar Markovic Trabzon'da

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Gaziantep FK'den transfer ettiği Sırp futbolcu Lazar Markovic'i kente getirdi.

İHA
Yayınlanma: 14 Şubat 2023 - 23:05
Sırp futbolcu Lazar Markovic Trabzon'da
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Trabzonspor destek transferi kapsamında, Gaziantep Futbol Kulübü'nden kadrosuna dahil ettiği Lazar Markovic'i Trabzon'a getirdi.

Trabzonspor, depremler dolayısıyla ligden çekilen Gaziantep Futbol Kulübü'nden Lazar Markovic'i sezon sonuna kadar kiraladı. Sırp futbolcu 21.30 sıralarında hava yolu ile Trabzon'a gelirken, oyuncuyu bordo-mavili kulübün yetkilileri karşıladı.

Lazar Markovic

"SAĞ OLUN, İYİYİM"

Markovic, basın mensuplarının geçmiş olsun iyi misin sorusuna "Sağ olun, iyiyim" yanıtını verdi. Sırp oyuncu daha sonra kendisini bekleyen araca binerek konaklayacağı otele geçti.

Daha önce Fenerbahçe forması giyen 28 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Gaziantep FK formasıyla 22 maçta 5 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Sırp futbolcunun Gaziantep FK ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.


Lazar Markovic trabzonspor gaziantep fk

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