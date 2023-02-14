Ricky Martin’den depremzedelere destek çağrısı
Ünlü Şarkıcı Ricky Martin, depremlerden olumsuz etkilenen depremzedeler hakkında, “Şu an oradaki durum çok zor. Bu yüzden yardım etmek zorundayız” dedi.
Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve çok sayıda ilde yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden olumsuz etkilenen depremzedeler için yardım çağrıları peş peşe gelmeye devam ediyor.
UNICEEF İyi Niyet Elçisi olan Şarkıcı Ricky Martin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bildiğiniz üzere kriz zamanlarında sakin kalamıyorum. Türkiye ve Suriye’de depremin ardından gördüğümüz manzaralar yüreğimi parçalıyor. Şu an oradaki durum çok zor. Görüntüleri zaten izliyorsunuz. Bu yüzden yardım etmek zorundayız” ifadelerini kullanarak UNICEF’in yardım kampanyası bağlantısını paylaştı.
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