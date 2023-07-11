Tottenham Hotspur Manor Solomon'ı kadrosuna kattı

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, İsrailli futbolcu Manor Solomon'ı renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 17:31
Tottenham Hotspur Manor Solomon'ı kadrosuna kattı
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, kanat oyuncusu Manor Solomon'ı transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Shakhtar Donetsk forması giyen İsrailli kanat oyuncusu Solomon ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Manor Solomon

KADROYA EKLENEN 4. İSİM

Geçen sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki Solomon, 24 maçta 5 gol attı.

Başkent ekibi, yaz transfer döneminde Dejan Kulusevski, Guglielmo Vicario ve James Maddison'ı renklerine bağlamıştı.


Manor Solomon Tottenham Hotspur transfer İngiltere Premier Lig

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