Tottenham Hotspur Manor Solomon'ı kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham Hotspur, İsrailli futbolcu Manor Solomon'ı renklerine bağladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, kanat oyuncusu Manor Solomon'ı transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Shakhtar Donetsk forması giyen İsrailli kanat oyuncusu Solomon ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Manor Solomon
KADROYA EKLENEN 4. İSİM
Geçen sezonu Fulham'da kiralık olarak geçiren 23 yaşındaki Solomon, 24 maçta 5 gol attı.
Başkent ekibi, yaz transfer döneminde Dejan Kulusevski, Guglielmo Vicario ve James Maddison'ı renklerine bağlamıştı.
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