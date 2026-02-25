Cumhuriyet Gazetesi Logo
Sırpların pankartı tartışma yaratmıştı: Fenerbahçelilerden Partizan'a yanıt!

Sırpların pankartı tartışma yaratmıştı: Fenerbahçelilerden Partizan'a yanıt!

25.02.2026 21:41:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Sırpların pankartı tartışma yaratmıştı: Fenerbahçelilerden Partizan'a yanıt!

Sarı-lacivertli taraftarlar, EuroLeague'in 29. haftasında oynanan Fenerbahçe Beko - Partizan maçı öncesi dikkat çeken bir pankart açtı.

EuroLague'de Fenerbahçe Beko'nun Partizan'ı ağırladığı maçta sarı-lacivertli taraftarlar, Sırbistan'daki karşılaşmada açılan pankarta cevap verdi.

Partizan taraftarları ilk maçta, 1. Kosova Savaşı'nda Haçlı Ordusu'nu yenen Osmanlı Padişahı I. Murad'ın Sırp Miloş Obilic tarafından hançerlenerek şehit edilmesini pankart yaptı ve o pankarta büyük tepki topladı.

PARTIZAN'A GÖNDERME

Fenerbahçeli taraftarlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun Haçlı Ordusu'na diz çöktürdüğünü vurgulayan bir pankart açtı. Pankartın altında "Hepiniz Türksünüz!" mesajıyla Partizan'a gönderme yapıldı.

Image

İlgili Konular: #fenerbahçe #pankart #Partizan

İlgili Haberler

Halkbank, Fenerbahçe Medicana'ya set vermedi!
Halkbank, Fenerbahçe Medicana'ya set vermedi! Halkbank, Voleybol Efeler Ligi'nin 21. haftasında kendi evinde ağırladığı Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 mağlup etti.
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: '11 oyuncuyu da değiştirmeyi isterim'
Vitor Pereira'dan Fenerbahçe maçı açıklaması: '11 oyuncuyu da değiştirmeyi isterim' Nottingham Forest Teknik Direktörü Vitor Pereira, perşembe günü oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında konuştu. Pereira, Fenerbahçe'nin kazanmak için geleceğini, kendilerinin de aynı mantalitede olmaları gerektiğini söyledi.
Fenerbahçe ile idmana çıkmıştı: Çağrı Balta'nın transferindeki ayrıntı ortaya çıktı!
Fenerbahçe ile idmana çıkmıştı: Çağrı Balta'nın transferindeki ayrıntı ortaya çıktı! Galaasaray altyapısında yetişen Çağrı Balta'nın Fenerbahçe'ye transferindeki dikkat çeken ayrıntı ortaya çıktı.