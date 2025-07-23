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Sivassporlu Rey Manaj'a sürpriz talip!

Sivassporlu Rey Manaj'a sürpriz talip!

23.07.2025 11:26:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Sivassporlu Rey Manaj'a sürpriz talip!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'un Arnavut futbolcusu Rey Manaj'ın takımdan ayrılmaya yakın olduğu iddia edildi.

Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Ligi ekiplerinden Al Sharjah'a transfer olmaya hazırlanıyor.

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, taraflar 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya yakın.

2023-24 ve 2024-25 sezonlarında Süper Lig'de gösterdiği performansla dikkat çeken Arnavut forvet, Al Sharjah ile kişisel şartlarda da büyük ölçüde anlaşma sağladı.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

SİVASSPOR KARNESİ

Sivasspor formasıyla 63 resmi maça çıkan Rey Manaj, 34 gol ve 8 asist ile takımına katkı sağladı.

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