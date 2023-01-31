Sivasspor, Alanyaspor'u 3 golle geçti

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 19:22

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 19:22

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Francesco Farioli'nin yönetimindeki Alanyaspor ile Rıza Çalımbay'ın ekibi Sivasspor karşı karşıya gekdi.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Sivasspor 3-0 kazanırken galibiyet golleri 32 ve 45+2'de Mustapha Yatabare, 50. dakikada ise Max Gradel'den geldi.

Bu sonuçla beraber ligde üst üste 2. deplasman galibiyetini alan Sivasspor puanını 21'e yükseltirken Alanyaspor 25 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Alanyaspor deplasmanda İstanbulspor'a konuk olacakken Sivasspor evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

YATABARE SAKATLANDI

Sivasspor'da attığı 2 golle maçın yıldızı Mustapha Yatabare, 62. dakikada sakatlanarak yerini yeni transfer Jordy Caicedo'ya bıraktı. Yatabare'nin Beşiktaş maçında oynayıp oynayamayacağı henüz belli değil.

TRABZONSPOR MAÇI SONRASI KÖTÜ SERİ

Evinde Trabzonspor'u 5-0 yenerek çarpıcı bir skora imza atan Alanyaspor bu maçın ardından ligde oynadığı 3 maçtan da galibiyetle ayrılamadı.

İSTİFA SESLERİ

Ligde oynadığı son 5 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Alanyaspor'da tribünler, 3-0'lık skorun ardından teknik direktör Francesco Farioli'yi istifaya davet etti.