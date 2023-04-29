Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ile Fenerbahçe arasında oynanan maçın Video Yardımcı Hakemi (VAR) Mustafa İlker Coşkun oldu.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2023 - 13:14
Sivasspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi açıklandı
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor, bugün saat 19.00'da Fenerbahçe’yi konuk edecek. Mücadelede hakem Zorbay Küçük düdük çalacak. 

Küçük’ün yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ve Furkan Ürün yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Mustafa Erdoğan olacak.

Müsabakada VAR koltuğunda Mustafa İlker Coşkun oturacak. Coşkun’a, AVAR'da Burak Şeker ile Erdem Bayık eşlik edecek.


Sivasspor fenerbahçe var hakemi

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