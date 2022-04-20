Sivasspor, final için ilk adımı attı
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Sivasspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u mağlup ederek final yolunda avantajlı skoru elde etmeyi başardı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Aytemiz Alanyaspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geldi.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Sivasspor, 2-1'lik skorla kazandı.
Alanyaspor, 6. dakikada Emre Akbaba ile öne geçerken, Sivasspor bu gole 32. dakikada Mustapha Yatabare ve 90+2. dakikada Kerem Atakan Kesgin ile karşılık verdi.
Sivasspor'da ilk golü atan Yatabare 59. dakikada faulü sonrası sarı kart gördü. Hakem Ali Şansalan'a faul sonrası itiraz eden Yatabare, bir sarı kart daha görerek kırmızı kartla oyun dışına gitti.
İki takım arasındaki rövanş karşılaşması 10 Mayıs'ta Sivas'ta oynanacak.
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