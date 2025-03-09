Sivasspor-Göztepe maçında korkutan sakatlık: Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Göztepe maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Maçın hemen başında yaşanan bir sakatlık korkuttu.
Rey Manaj müsabakanın 3. dakikasında Koray Günter'le girdiği mücadelede kafa kafaya çarpıştı.
Yerden kalkamayan Manaj ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: #Rey Manaj #Sivasspor #göztepe
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