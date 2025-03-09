Sivasspor-Göztepe maçında korkutan sakatlık: Ambulansla hastaneye kaldırıldı

Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Göztepe maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Sivasspor-Göztepe maçında korkutan sakatlık: Ambulansla hastaneye kaldırıldı
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 09.03.2025 - 13:53

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor sahasında Göztepe'yi ağırladı. Maçın hemen başında yaşanan bir sakatlık korkuttu.

Rey Manaj müsabakanın 3. dakikasında Koray Günter'le girdiği mücadelede kafa kafaya çarpıştı. 

Yerden kalkamayan Manaj ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Etiketler: #Rey Manaj #Sivasspor #göztepe

İlgili Haberler

Rıza Çalımbay, Sivasspor'a geri döndü!

Rıza Çalımbay, Sivasspor'a geri döndü!
Sivasspor'dan kadın taraftarlara müjde!

Sivasspor'dan kadın taraftarlara müjde!
Ömer Erdoğan'dan Sivasspor'a veda: 'Sonuç alınamayınca ayrılıklar kaçınılmaz'

Ömer Erdoğan'dan Sivasspor'a veda: 'Sonuç alınamayınca ayrılıklar kaçınılmaz'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler