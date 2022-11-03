Sivasspor, lider olarak turladı!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Sivasspor, Slavia Prag ile 1-1 berabere kaldı ve grubunu lider tamamlamayı başardı.
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu son hafta maçında Çekya ekibi Slavia Prag ile temsilcimiz Sivasspor karşı karşıya geldi. Fortuna Arena'da oynanan mücadele 1-1 sona erdi.
Sivasspor, 28. dakikada Max Gradel'in penaltı golüyle öne geçti. Slavia Prag'ın eşitlik golü ise 65. dakikada Dimitris Goutas2ın kendi kalesine attığı golle geldi.
Grubun diğer maçında ise Cluj, Ballkani'yi 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçların ardından Sivasspor, 11 puanal grubu lider tamamladı ve Konferans Ligi'nde adını direkt olarak son 16 turuna yazdırdı. 10 puanlı CFR Cluj ise ise son 24 takım arasına katıldı. Slavia Prag ise 8, Ballkani ise 4 puanda kalıp Avrupa'ya veda etti.
Sivasspor'un Konferans Ligi son 16 turundaki rakibi 24 Şubat'ta çekilecek kurada belli olacak.
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