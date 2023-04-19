Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Trabzonspor'da 6 eksik!

Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da kamp kadrosu duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:32
Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Trabzonspor'da 6 eksik!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, kamp kadrosunu açıkladı.

Bordo-mavili takımda Bruno Peres, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz ve Trezeguet kamp kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor'da ayrıca sarı kart cezalıları Jean Phillippe Gbamin ve Anastasios Bakasetas da kafileye dahil edilmedi.

Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:


trabzonspor Sivasspor Kamp Kadrosu süper lig

İlgili Haberler

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica Sivas'ta siftah yapacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica Sivas'ta siftah yapacak
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 'Nenad Bjelica bizi çok etkiledi'

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: 'Nenad Bjelica bizi çok etkiledi'
Nenad Bjelica: 'Trabzonspor'u ayağa kaldıracağım'

Nenad Bjelica: 'Trabzonspor'u ayağa kaldıracağım'

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler