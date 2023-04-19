Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Trabzonspor'da 6 eksik!

Yayınlanma: 19.04.2023 - 16:32

Güncelleme: 19.04.2023 - 16:32

Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, kamp kadrosunu açıkladı.

Bordo-mavili takımda Bruno Peres, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz ve Trezeguet kamp kadrosunda yer almadı.

Trabzonspor'da ayrıca sarı kart cezalıları Jean Phillippe Gbamin ve Anastasios Bakasetas da kafileye dahil edilmedi.

Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde: