Sivasspor maçı kamp kadrosu belli oldu: Trabzonspor'da 6 eksik!
Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak Trabzonspor'da kamp kadrosu duyuruldu.
Süper Lig'de Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, kamp kadrosunu açıkladı.
Bordo-mavili takımda Bruno Peres, Abdülkadir Ömür, Dorukhan Toköz ve Trezeguet kamp kadrosunda yer almadı.
Trabzonspor'da ayrıca sarı kart cezalıları Jean Phillippe Gbamin ve Anastasios Bakasetas da kafileye dahil edilmedi.
Trabzonspor'un kamp kadrosu şu şekilde:
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