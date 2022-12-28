Sivasspor maçının kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da 4 eksik
Galatasaray, Süper Lig'in 16. haftasında perşembe günü deplasmanda karşılaşacağı Sivasspor mücadelesinin kamp kadrosunu duyurdu.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
Kadroda Lucas Torreira, Mauro Icardi, Yunus Akgün ve Mathias Ross yer almadı.
Galatasaray'ın kamp kadrosu şu şekilde:
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