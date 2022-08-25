Sivasspor - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

25 Ağustos 2022 Perşembe, 08:55

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor ile Malmö kozlarını paylaşacak.. Sivas'ın turu geçmesi için 3 farkla kazanması gerekiyor. Sivasspor 2 farkla müsabakayı kazanırsa karşılaşma uzatmaya gidecek.

SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Sivasspor ile Malmö arasındaki rövanş mücadelesi 25 Ağustos Perşembe günü (bu akşam) saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.

Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.

SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?



Sivasspor - Malmö mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak.