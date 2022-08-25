Sivasspor - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanşında evinde İsveç ekibi Malmö ile karşılaşacak. Sivasspor - Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında temsilcimiz Sivasspor ile Malmö kozlarını paylaşacak.. Sivas'ın turu geçmesi için 3 farkla kazanması gerekiyor. Sivasspor 2 farkla müsabakayı kazanırsa karşılaşma uzatmaya gidecek.
SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Sivasspor ile Malmö arasındaki rövanş mücadelesi 25 Ağustos Perşembe günü (bu akşam) saat 20.00'de Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede Sırbistan Futbol Federasyonu Srdjan Jovanovic düdük çalacak. Jovanovic'in yardımcılıklarını ise Uros Stojkovic ve Milan Mihajlovic yapacak.
SİVASSPOR - MALMÖ MAÇI HANGİ KANALDA?
Sivasspor - Malmö mücadelesi TRT Spor ekranlarından canlı yayımlanacak.
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