Melih Saatçı yazdı: 'Şampiyonlar Ligi rüyası bitti'

25 Ağustos 2022 Perşembe, 00:27

Trabzonspor'un Şampiyonlar Ligi mecarası sona erdi. Melih Saatçı, karşılaşmayı Cumhuriyet.com.tr için değerlendirdi.

Melih Saatçı'nın yazısı şu şekilde:

"Bu karşılaşma Abdullah Avcı felsefesinin çöktüğünün resmidir. Özellikle karşılaşmanın bitmesine son 5-6 dakika kala Trabzon takımı oyuncuları yan top ve geri top oynayarak sanki beraberlik Şampiyonlar Ligi için yetiyormuş gibi bir hava içerisinde oldular.

Uğurcan’a atılan geri pasta Trabzonspor’u adeta maçta nakavt etti. Bu karşılaşma gösterdi ki hiçbir takımı küçümsemeyeceksin, ne olursa olsun, hangi takım olursa olsun sahada mücadele etmezsen sonuç alamazsın. Avcı ne demişti ilk maçtan sonra kendi sahamızda turu geçeceğiz elbette bunu demesi kadar doğal bir durum yok ancak Koususi’yi kurtarıcı olarak maça almak günümüz futbol anlayışında artık çok demode oldu.

Trabzonspor turu ilk maçta kaybetmişti ikinci maç sadece tescillendirmiş oldu. Oysa ki sezon başından bu yana yazılarımda belirttiğim üzere Trabzonspor saha içi yapılanmasını organize olarak yapabilseydi bu turu geçerdi. Stoper arayışları ile koskoca bir hazırlık kampı geçirildiği gibi elindeki alternatiflerden Ahmet Can’ı da Ajax’a yolladı.Şampiyonlar Ligi rüyası bitti bitmesine de işin kötüsü Antalyaspor ve Kopenhag maçlarından sonra Galatasaray maçında da alınabilecek kötü bir sonuç Trabzonspor da kırılma yaratabilir. Benden uyarması."