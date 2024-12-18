Sivasspor sürprize izin vermedi!

Sivasspor, geriye düştüğü maçta Keçiörengücü'nü 4-1'lik skorla eleyerek Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşamasına yükseldi.

Sivasspor sürprize izin vermedi!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 15:06

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile Süper Lig ekibi Sivasspor karşı karşıya geldi.

Keçiörengücü, 4. dakikada Recep Taşbakır'ın golüyle öne geçti.

Sivasspor, 32 ve 60. dakikalarda Queensy Menig, 38. dakikada Emrah Başsan, 57. dakikada Turaç Böke'nin penaltı golleriyle tura uzandı.

Sivasspor, bu sonuçla eleme turunu geçti ve adını grup aşamasına yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda grup aşaması müsabakalarının kura çekimi 20 Aralık Cuma günü saat 14.30'da çekilecek.


Etiketler: #Sivasspor #Keçiörengücü #Türkiye Kupası

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