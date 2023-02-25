Sivasspor ve Sivas Belediyespor depremzedeler için ter döktü!

Yayınlanma: 25 Şubat 2023 - 21:20

Güncelleme: 25 Şubat 2023 - 21:20

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, bilet gelirlerinin deprem bölgelerinde kullanılması için organize edilen hazırlık maçında TFF 2. Lig takımlarından Sivas Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, kulüp tesislerinde Sivas Belediyespor ile hazırlık maçında karşılaştı.

Mücadeleyi Sivas bölgesi hakemlerinden Burak Yücetağ yönetirken, yardımcılıklarını Okan Taşköprü ve Emre Bayraktar yaptı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ilk 11'de Ali Şaşal Vural, Alaaddin Okumuş, Goutas, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Charisis, Saiz, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel ve Leke James'e yer verdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Muammer Yıldırım, Mehmet Albayrak, Ziya Erdal, Keita, Cofie, Murat Paluli, N'Jie, Angielski, Ahmed Musa ve Caicedo görev aldı.

Karşılaşmayı 3-0 kazanan Sivasspor'un gollerini, 25. dakikada Hakan Arslan, 61. dakikada Appindangoye ve 90. dakikada Caicedo kaydetti.

Maçın bilet satışından elde edilen gelir, deprem bölgesinde kullanılması amacıyla AFAD'a bağışlanacak.

Karşılaşma öncesi iki takım oyuncuları ve taraftarlar, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.