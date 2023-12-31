Sivasspor yeni teknik direktörünü açıkladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, teknik direktör Bülent Uygun ile anlaştığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.12.2023 - 23:33
Sivasspor yeni teknik direktörünü açıkladı
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Servet Çetin ile yollarını ayıran EMS Yapı Sivasspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Kırmızı beyazlı ekip, 2005-2009 yılları arasında da takımı çalıştıran Bülent Uygun ile anlaşma sağlandığını açıkladı.

Sivasspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzde futbolcu ve genel menajerlik görevleri yapan, 2007/2008 ve 2008/2009 sezonunda ligde tarih yazarak şampiyonluk mücadelesi verdiğimiz, Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ettiğimiz sezonlarda takımımızın başında bulunan değerli teknik adam Bülent Uygun ile prensip anlaşmasına vardı.

Son görüşmeleri yapmak üzere yarın 13.30 uçağı ile Sivas'a gelecek Bülent Uygun, 02 Ocak Salı günü saat 11.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda kendisini EMS Yapı Sivasspor'umuza bağlayacak resmi sözleşmeye imza atacak.

 


Sivasspor Bülent Uygun Trendyol Süper Lig

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