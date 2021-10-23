Sivasspor’da Adana Demirspor maçı öncesi kötü haber!

Kırmızı-beyazlı takım, futbolcuları Jorge Felix ve Koray Altınay’ın sakatlandığı duyuruldu.

İHA
23 Ekim 2021 Cumartesi, 08:00
Sivasspor’da Adana Demirspor maçı öncesi kötü haber!
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Süper Lig’in 10. haftasında Adana Demirspor ile mücadele edecek olan DG Sivasspor’dan kötü haber geldi. Kırmızı-beyazlı takım, futbolcuları Jorge Felix ve Koray Altınay’ın sakatlandığı duyuruldu.
Sivasspor’da Kulüp Doktoru Burak Ayyıldız, takımda sakatlığı bulunan futbolcular Jorge Felix ve Koray Altınay’ın sağlık durumu hakkında resmi internet sitesine açıklamada bulundu.
Ayyıldız açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Pazartesi günü gerçekleştirdiğimiz antrenmanda sakatlanan Jorge Felix’e yapılan kontrolde sol alt adalesinde yırtık tespit edildi. Sporcumuzu milli maç arasından sonra hazır hale getirmeyi planlıyoruz. Koray Altınay ise, bugün antrenmanda yaptığımız çift kale maçta sağ dizinden sakatlandı. Sporcumuza yapılan kontrolde sağ diz dış yan bağda yırtık tespit edildi. Pazar günü sahamızda oynayacağımız Adana Demirspor maçında forma giyemeyecek futbolcumuzun son durumu 3 gün sonra yapılacak kontrollerle netleşecek.”


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