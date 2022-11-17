Dünya Kupası öncesi Arjantin Milli Takım kadrosunda değişiklik
Arjantin Milli Takımı, Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası öncesi sakatlanan Nicolas Gonzales'in yerine Angel Correa'yı kadroya dahil etti.
2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Arjantin Milli Takımı'nda, kas sakatlığı geçiren Nicolas Gonzalez'in yerine Angel Correa kadroya davet edildi.
Arjantin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, antrenmanda sakatlanan 24 yaşındaki kanat oyuncusu Gonzalez'in milli takım kadrosundan çıkarıldığı kaydedildi.
Teknik direktör Lionel Scaloni, bu gelişmenin ardından Atletico Madrid forması giyen 27 yaşındaki Angel Correa'yı kadroya çağırdı.
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