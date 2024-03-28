Sivasspor'dan Fatih Karagümrük maçı açıklaması
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, 3 Nisan'daki Fatih Karagümrük maçının başlama saatinin değişmesi için Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunduklarını ancak bu talebin yayıncı kuruluş tarafından reddedildiğini açıkladı.
Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Sivasspor, ligin 31. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.
Karşılaşma öncesinde Sivassspor, bu maçın başlangıç saatine ilişkin bir açıklama yayınladı.
Açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu'na maçın başlama saatinin değişmesi için bir başvuru yapıldığı belirtildi.
TFF'nin bu talebe olumlu yaklaştığı ancak yayıncı kuruluşun değişikliğie onay vermediği ifade edildi.
Sivasspor'un açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
"Trendyol Süper Lig’in 31. hafta maçında 03 Nisan Çarşamba günü Vavacars Fatih Karagümrük ile sahamızda oynayacağımız müsabakanın başlama saati Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 17.00 olarak açıklanmasının ardından kulübümüz ve Vavacars Fatih Karagümrük’ün ortak kararıyla mücadelenin saat 15.00’te başlaması için TFF’ye başvuruda bulunulmuştur.
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından bu isteğimiz olumlu karşılansa da yayıncı kuruluş beIN SPORTS tarafından reddedilmiştir."
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