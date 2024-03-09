Seriyi 2 maça çıkardı: Alanyaspor, Sivasspor'u deplasmanda devirdi
Süper Lig'de Alanyaspor, Sivasspor'u deplasmanda 2-1'lik skorla mağlup etti. Son iki maçını kazanan Alanyaspor ligde derin bir nefes aldı.
Süper Lig'de 29. hafta maçında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz mücadelede kazanan 2-1'lik skorla konuk ekip Alanyaspor oldu.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Ahmed Hassan ve 79. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.
Sivasspor'un tek golü 64. dakikada Rey Manaj'dan geldi. 27 yaşındaki arnavut golcü Rey Manaj, 25. lig maçında 15. golüne ulaştı.
Ligde Trabzonspor'un ardından Sivasspor'u da mağlup eden Alanyaspor puanını 36'ya yükseltti.
Altı hafta sonra kaybeden Sivasspor, 38 puanda kaldı.
Süper Lig'de gelecek hafta Sivasspor, Adana Demirspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Kayserispor'u ağırlayacak.
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