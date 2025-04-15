'Normal doğum' pankartı üzerine Sivassporlu Rey Manaj'dan açıklama: Tüm kadınlardan özür dilerim

Yayınlanma: 15.04.2025 - 17:40

Güncelleme: 15.04.2025 - 17:51

Sivassporlu futbolcular, Fenerbahçe maçında Sağlık Bakanlığı’nın “Doğal Olan Normal Doğum" kapsamındaki pankartını taşıdı.

"Tıbbi olarak zorunlu olmadığı sürece sezaryen doğal olarak değildir" ifadesi de yer alan pankart, başta kadın örgütleri olmak üzere kamuoyunda yoğun tepkiye neden oldu.

Tepkiler üzerine Sivasspor'un yıldız ismi Rey Manaj sosyal medyadan bir "özür açıklaması yaptı.

Arnavut futbolcu, "Birkaç gündür birçok kadın takipçimden mesaj aldım, maç öncesi taşıdığımız pankarttan dolayı ve ne yazıldığı hakkında bir bilgim yoktu. Kendi adıma bütün kadınlardan özür dilerim, sizin bedeniniz ve sizin kararınız" ifadelerini kullandı.