Sivas'ta gol sesi çıkmadı! Sivasspor 0-0 Samsunspor
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Sivasspor ile Samsunspor 0-0 berabere kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Ömer Erdoğan yönetimindeki ilk maçına çıkan Sivasspor evinde Thomas Reis'ın ekibi Samsunspor 0-0 berabere kaldı.
Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan maçta karşılıklı pozisyonlara rağmen gol sesi çıkmadı ve maç golsüz e
Sivasspor'da Arnavut golcü Rey Manaj, 88 ve 90. dakikalarda gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Manaj, Sivasspor'un Alanyaspor ile oynayacağı maçta cezalı duruma düştü.
Samsunspor, bu sezon ligde ilk kez bir maçta sahadan golsüz beraberlik ile ayrılmış oldu.
Bu sonuçla birlikte Sivasspor puanını 19'a yükseltirken, Samsunspor 30 puana ulaştı. Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor haftayı BAY geçerken, Samsunspor sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Etiketler: #Sivasspor #samsunspor #Trendyol Süper Lig
Spor Haberleri
- Trabzonspor'da flaş ayrılık!
- Fenerbahçe'den Jose Mourinho kararı!
- Sivas'ta gol sesi çıkmadı!
- Zorlu mücadelede ikinci gol geldi!
- Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Maguire'a yakın takip!
- Manchester City'de kötü gidişat sürüyor!
- Kocaelispor'dan Ertuğrul Sağlam'a tepki
- Serdal Adalı'dan Hüseyin Yücel'e tepki!
- Galatasaray'ın kamp kadrosu belli oldu
- P&G’nin “Yıldız Anneler” Projesi, ilham veren bir kitaba
En Çok Okunan Haberler
-
- Almanya'da 'Noel pazarına' araçlı saldırı
- Gazeteci Özlem Gürses gözaltına alındı
- Tel Aviv’i balistik füze ile vurdular
- Yoğun bakımdaki Emre'den acı haber
- 'Kanlı Noel' saldırganı hakkında neler biliniyor?
- Otel ve villa yapılacak
- Üniversiteden skandal ilan
- 'Ekonomist Erdoğan'ı sordu, yanıt İmamoğlu oldu!
- 'Yaptığınız kötülük hiç unutulmayacak!'
- Ukrayna 'bin kilometre' uzaktaki hedefleri vurdu!