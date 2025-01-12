Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivasspor 1-1 Alanyaspor

Yayınlanma: 12.01.2025 - 15:32

Güncelleme: 12.01.2025 - 15:32

Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Sivasspor, Fode Koita ile 29. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı.

Alanyaspor'da Sergio Cordova, 57. dakikada skoru eşitledi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Sivasspor, Ömer Erdoğan yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçtan da eşitlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, Ömer Erdoğan ile Türkiye Kupası'nda ise sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetmişti.

1-1'lik beraberlik sonrası Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 20, Alanyaspor 22 puana yükseldi.

Sivasspor, ligin bir sonraki Trabzonspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.