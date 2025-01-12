Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivasspor 1-1 Alanyaspor
Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.
Sivasspor, Fode Koita ile 29. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı.
Alanyaspor'da Sergio Cordova, 57. dakikada skoru eşitledi.
Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Sivasspor, Ömer Erdoğan yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçtan da eşitlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, Ömer Erdoğan ile Türkiye Kupası'nda ise sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetmişti.
1-1'lik beraberlik sonrası Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.
Bu sonucun ardından Sivasspor 20, Alanyaspor 22 puana yükseldi.
Sivasspor, ligin bir sonraki Trabzonspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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