Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivasspor 1-1 Alanyaspor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor 1-1 berabere kaldı.

Sivas'ta kazanan çıkmadı! Sivasspor 1-1 Alanyaspor
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.01.2025 - 15:32

Süper Lig'in 19. haftasında Sivasspor ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Sivasspor, Fode Koita ile 29. dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı önde tamamladı.

Alanyaspor'da Sergio Cordova, 57. dakikada skoru eşitledi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Sivasspor, Ömer Erdoğan yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçtan da eşitlikle ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, Ömer Erdoğan ile Türkiye Kupası'nda ise sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetmişti.

1-1'lik beraberlik sonrası Sivasspor'un ligdeki galibiyet hasreti 7 maça yükseldi.

Bu sonucun ardından Sivasspor 20, Alanyaspor 22 puana yükseldi.

Sivasspor, ligin bir sonraki Trabzonspor deplasmanına gidecek. Alanyaspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Sivasspor #Alanyaspor #süper lig

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