Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Kazanarak başlamak güzel ama...'

'BEŞİKTAŞ NE KADAR KÖTÜYSE MERT O KADAR İYİ'

Koray Durkal: "Beşiktaş'ı ayakta tutan yine kaleci Mert Günok oldu. Onu izledikçe David De Gea’nın Manchester United dönemini düşünmeden edemiyorum. Manchester United ne kadar kötüyse De Gea o kadar iyiydi ve takımını ayakta tutuyordu. Manchester United onun boşluğunu hala dolduramadı. Şimdilerde De Gea konforunu Fiorentina fazlasıyla hissediyor. Mert için de aynı şeyleri söylemek fazlasıyla mümkün. Beşiktaş ne kadar kötüyse Mert o kadar iyi. Ve Beşiktaş’a büyük bir konfor sağlayarak hep oyunun içinde tutuyor. Dün galibiyetin en büyük mimarıydı. Özellikle Sivasspor’un serbest vuruşunda öyle bir kurtarışa imza attı ki o dakikadan sonra deyim yerindeyse kalesinde daha da büyüdü." (Hürriyet)