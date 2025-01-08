Spor yazarları Sivasspor - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Kazanarak başlamak güzel ama...'
Spor yazarları, Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş'ın Sivasspor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, ilk hafta mücadelesinde deplasmanda Sivasspor'u Rafa Silva'nın golüyle 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yazarları siyah-beyazlı takımın performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.
'İLK MAÇINI SİVAS'TA OYNAMASI ŞANSSIZLIK'
Gülengül Altınsay: "Beşiktaş’ın içinde bulunduğu olumsuz koşullarda ilk maçını Sivas’ta oynaması şanssızlık. Maçın hakemi de Beşiktaşlıların nezdinde iyi bir yere sahip değil. Halil Umut Meler, özellikle son şampiyonluk sezonunda ve ardından yönetimiyle tepki toplamıştı. Ama Rafa’nın usta vuruşuyla öne geçen taraf Beşiktaş oluyor. Aslında tarafların birbirleri üzerinde belirgin bir baskı kuramadığı bir maç bu. Son yarım saatte Beşiktaş, Sivas’ı üzerine çekiyor. Ama kalede Mert ve direkler var. Kontrataklar da sonuç vermeyince Muçi’nin ilk kez 10 numara, Zaynutdinov’un stoper oynağı maçta Beşiktaş yapacağı 3 maçın ilk 3 puanını alıyor." (Cumhuriyet)
'BEŞİKTAŞ NE KADAR KÖTÜYSE MERT O KADAR İYİ'
Koray Durkal: "Beşiktaş'ı ayakta tutan yine kaleci Mert Günok oldu. Onu izledikçe David De Gea’nın Manchester United dönemini düşünmeden edemiyorum. Manchester United ne kadar kötüyse De Gea o kadar iyiydi ve takımını ayakta tutuyordu. Manchester United onun boşluğunu hala dolduramadı. Şimdilerde De Gea konforunu Fiorentina fazlasıyla hissediyor. Mert için de aynı şeyleri söylemek fazlasıyla mümkün. Beşiktaş ne kadar kötüyse Mert o kadar iyi. Ve Beşiktaş’a büyük bir konfor sağlayarak hep oyunun içinde tutuyor. Dün galibiyetin en büyük mimarıydı. Özellikle Sivasspor’un serbest vuruşunda öyle bir kurtarışa imza attı ki o dakikadan sonra deyim yerindeyse kalesinde daha da büyüdü." (Hürriyet)
'KAZANARAK BAŞLAMAK GÜZEL AMA...'
Ali Gültiken: "Beşiktaş, Muçi, Semih ve Rafa ile hücumu oluşturduğu son maçta yaşadığı problemleri bu karşılaşmada da yaşadı. Top sizde kalmadığında öne çıkmak kolay olmuyor. Doğal olarak baskı altında kalıyorsunuz. Arada bir ortaya çıkan Rafa var düşüncesi Beşiktaş'ta hâlâ heyecan yaratıyor, skora katkı yapıyor. Kupaya kazanarak başlamak güzel ama oyun hâlâ endişe verici." (Sabah)
'ARKASINDA SORU İŞARETLERİ BIRAKTI'
Bilal Meşe: "İlk yarıdaki o durgun oyun ikinci yarıda yerini ‘tempolu’ futbola bıraktı. 85’de Kartal Rashica ile net bir pozisyon yakaladı, tecrübeli futbolcu atamadı! İki dakika sonra Uğur Çiftçi’nin soldan boş kaleye gönderdiği top direğe çarptı, döndü, Mert’te kaldı. 89’da bu kez Immobile bir fırsatı gole çeviremedi. Evet, Beşiktaş kupada kazandı, ama arkasında bir dizi soru işaretleri bıraktı! Kartal’ın tutunacağı o dal kırılır mı, kırılmaz mı, valla soru işaretleriyle dolu. Niye mi, ikinci yarıya bakın, yorumu siz yapın! Ya Mert Günok olmasaydı?" (Milliyet)
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