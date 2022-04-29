Sivas'ta satranç heyecanı sona erdi

29 Nisan 2022 Cuma, 19:01

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ve Türkiye İş Bankasının katkılarıyla düzenlenen Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakaları Sivas'ta sona erdi.

Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 81 ilde gerçekleşen mahalli yarışmaların ardından 8 ilde düzenlenen grup yarışmalarında finale yükselen 168 okul takımı, Türkiye Birinciliği müsabakalarına katıldı.

Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 700'e yakın sporcudan oluşan genel ve kız okul takımlarının, kendi kategorilerinde ilk dörde girip Türkiye derecesi elde etmeye çalıştığı organizasyon, bugün yapılan final müsabakalarıyla tamamlandı.

Turnuvanın kapanış töreninde konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, genç ve spor dostu bir şehir olarak satranç turnuvasına ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bu sene bir çok federasyonumuzun turnuvalarını icra etmeye devam edeceğiz. Hedefimiz 30 binin üzerinde sporcu ile antrenör ve aileleriyle yaklaşık 100 bin kişiyi kentimizde ağırlamak." dedi.

Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Nilüfer Çınar Çorlulu da federasyon olarak satranç sporunun ülke genelinde yaygınlaşması için çalışmaya devam ettiklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu doğrultuda 16 yılı aşkındır ana sponsorumuz olan Türkiye İş Bankası ile aynı hedefte ilerleyerek, okul çağına gelmiş her çocuğumuzu satranç sporu ile tanıştırmak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere devlet kurumlarımız ile çocuklarımıza gençlerimize dokunuyor, Türkiye İş Bankası sponsorluğunda çok özel projelere imza atıyoruz."

Bir hafta boyunca Sivas'ta 200’e yakın okul takımımızı ağırladıklarını, 700’e yakın sporcunun şampiyonluk mücadelesi verdiğinin altını çizen Çorlulu, kategorilerinde dereceye giren takımları kutladı.

İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Gül Meltem Atılgan ise yaptığı yazılı açıklamada Türkiye Satranç Federasyonu’na 2005 yılından bu yana ana sponsor olarak destek verdiklerini hatırlatarak, “Federasyon ile çıktığımız bu yolda satrancın geniş kesimlerde kolay ulaşılabilir hale gelmesi için pek çok proje hayata geçirdik. Devlet okullarında açılan satranç sınıfı sayısı 30 bini aştı. Artık ülkemizin dört bir yanındaki okullarda satranç sınıfları var. ‘Gören Eller’ projesi kapsamında görme engelli çocuklarımızın eğitim gördüğü okullarda satranç sınıfları oluşturuldu. Ayrıca ceza ve infaz kurumlarına, sevgi evlerine satranç malzemesi desteği verildi." ifadelerini kullandı.

Turnuvada küçükler kızlar kategorisinde Antalya Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, küçükler genelde Samsun Özel Bahçeşehir Ortaokulu, yıldızlar kızlarda Özel Ankara ABC Ortaokulu, yıldızlar genelde Özel Antalya Bahçeşehir Ortaokulu, gençler kızlarda İzmir Atatürk Lisesi ve gençler genelde Antalya Anadolu Lisesi birinci oldu.

Kategorilerinde ilk 4'e giren takımlara, kupa, madalyon ve çeşitli hediyeler takdim edildi.