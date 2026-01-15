Cumhuriyet Gazetesi Logo
Siyah beyazlı ekipte 1 dakika bile forma giyemedi... Beşiktaş bir ayrılığı daha duyurdu!

15.01.2026 10:02:00
Beşiktaş, Athletico Paranaense'ye ile kiralık sözleşme sona eren Elan Ricardo'yu Kolombiya ekibi Deportes Tolima'ya yarım sezonluğuna kiraladı.

Beşiktaş'ın 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde 1.94 milyon Euro'ya transfer ettiği Elan Ricardo, siyah-beyazlılarda 1 dakika dahi forma giyemeden Athletico Paranaense'ye kiralanmıştı.

YENİ ROTASI KOLOMBİYA OLDU

Siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki orta saha oyuncusunu bu kez de Kolombiya ekibi Deportes Tolima'ya yarım sezonluğuna kiralandığını duyurdu.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sezon başında Athletico Paranaense Kulübü’ne geçici transfer olan profesyonel futbolcumuz Elan Joseph Ricardo Ochoa, 2025-26 sezonu sonuna kadar Kolombiya Ligi ekiplerinden Club Deportes Tolima SA Kulübü’ne geçici transfer olmuştur.

Elan Ricardo’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" denildi.

