Beşiktaş GAİN, Sertaç Şanlı transferini resmen açıkladı!

13.01.2026 20:26:00
Basketbol Süper Ligi ekibi Beşiktaş GAİN, 34 yaşındaki milli oyuncu Sertaç Şanlı'yı kadrosuna kattı.

Beşiktaş GAİN, milli basketbolcu Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladığını açıkladı. Transfer çalışmalarını sürdüren siyah-beyazlılar, daha önce de Beşiktaş forması giyen tecrübeli pivotu yeniden kadrosuna kattı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş GAİN Takımımız, milli pivot Sertaç Şanlı ile sözleşme imzaladı.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş GAİN Takımımız, daha önce de formamızı giyen tecrübeli pivot Sertaç Şanlı'yı yeniden kadrosuna kattı.

2016/17 ile 2017/18 sezonlarında siyah-beyaz formamızla mücadele eden ve 2016/17 sezonunda final serisi oynayan takımımızın önemli parçalarından biri olan Sertaç Şanlı, kariyeri boyunca Galatasaray, TOFAŞ, Gaziantep Basket, Muratbey Uşak, Trabzonspor, Anadolu Efes, Barcelona ve Fenerbahçe Beko takımlarında görev yaptı. Tecrübeli oyuncu, son olarak EuroLeague ekiplerinden Dubai Basketball forması giydi.

Sertaç Şanlı, 2025/26 sezonunda Beşiktaş GAİN formasıyla BKT EuroCup, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nda mücadele edecek.

Sertaç Şanlı'ya Beşiktaş Ailesi'ne yeniden hoş geldin der, şanlı formamızla üstün başarılar dileriz."

