Siyah beyazlılar ikinci yarıda açıldı! Beşiktaş Stadı'nda sürprize yer yok!
Konferans Ligi 3. Eleme turu rövanşında Beşiktaş, Neftçi Bakü'yü 2-1 yenerek tur atladı.
UEFA Konferans Ligi 3. Eleme turu rövanşında Beşiktaş, sahasında Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü'yü konuk etti.
Beşiktaş Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Beşiktaş yenik duruma düşmesine rağmen 2-1 kazanarak play-off turuna adını yazdırmayı başardı.
Karşılaşmanın 36. dakikasında Mahmudov'un golüyle yenik duruma düşen Beşiktaş, ikinci yarıda kendine geldi. 57'de Aboubakar ve 71. dakikada Muleka'nın attığı gollerle galibiyete uzanmasını bildi.
Siyah beyazlılar böylelikle UEFA Konferans Ligi'nde adını play-off turuna yazdırdı. Beşiktaş'ın bu turdaki rakibi ise Aris'i eleyen Dinamo Kiev oldu.
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